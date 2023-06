Media verzetten zich tegen verplichte ‘charity fee’ Lowlands

Meerdere media zijn niet te spreken over de ‘charity fee’ die journalisten moeten betalen als ze verslag willen doen van het festival Lowlands. De NOS en het ANP gaan helemaal geen verslag doen als een ‘charity fee’ moet worden betaald, laten ze weten. Concertorganisator MOJO vraagt media die zich accrediteren om 10 euro per persoon te betalen in ruil voor toegang tot het festivalterrein. Het geld gaat volgens MOJO naar goede doelen waar het festival mee samenwerkt. Wie niet betaalt, mag het terrein niet op.

“De NOS betaalt niet voor toegang tot bronnen, dus ook niet om verslag te kunnen doen van een evenement als Lowlands”, stelt Giselle van Cann, hoofdredacteur NOS Nieuws. “Bij vrije nieuwsgaring hoort ook dat daar op geen enkele manier een tegenprestatie tegenover staat.”

Het persbureau ANP wijst de betaling voor Lowlands ook van de hand. “Onze (foto)journalisten betalen niet voor bronnen of toegang tot evenementen”, zegt ANP-hoofdredacteur Freek Staps. Het ANP wil geen financiĆ«le relatie met organisaties waarvan verslag gedaan wordt, “ook niet als zij dat geld weer aan derden doorbetalen. Dat hebben we Lowlands ook laten weten.”

De hoofdredactie van NRC liet eerder weten van mening te zijn “dat journalisten hun werk moeten kunnen doen zonder dat ze daarvoor zouden moeten betalen”. Over een eventuele boycot spreekt NRC echter niet. Daarop zal de hoofdredactie zich opnieuw beraden, mocht de ‘charity fee’ definitief doorgevoerd worden. Ook de NVJ is niet blij met de ‘charity fee’ en noemt deze “principeel onjuist” en een “slecht signaal”, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning eerder.

Een woordvoerder van NPO 3FM, mediapartner van Lowlands, zegt over de ‘charity fee’ dat zij “een dergelijk verzoek” nog niet hebben ontvangen. “Mocht dat alsnog komen dan kijken we op dat moment of we daarop ingaan.”

Het verzoek de ‘charity fee’ te betalen geldt overigens niet alleen voor journalisten, maar ook voor andere gasten, zoals mensen van platenlabels, radiostations of partners van Lowlands die een gratis toegangspas krijgen. Mensen “die aan het werk zijn, zoals zangers, hoeven het geld niet te betalen”, voegt de woordvoerder daaraan toe. Lowlands begint op 18 augustus in Biddinghuizen en duurt drie dagen.

In een verklaring op de website van Lowlands laat de organisatie vrijdagmiddag weten dat het “geenszins onze bedoeling is om persvrijheid of vrije nieuwsgaring te belemmeren”. “Uiteraard maakt iedere journalist/titel/persbureau haar eigen afweging of het betalen van de charity charge van 10 euro reden is om geen verslag te doen van Lowlands.”