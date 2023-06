Minister Schouten vindt samenwerking CU en PVV ‘ongemakkelijk’

Vicepremier en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) vindt het “ongemakkelijk” dat haar partij (ChristenUnie) in Flevoland gaat samenwerken met de PVV. “Maar het is een keuze die ze zelf kunnen maken”, zei Schouten voorafgaand aan de ministerraad. Partijgenoot en landbouwminister Piet Adema heeft zich “verbaasd over die keuze. Ik vind de PVV geen natuurlijke samenwerkingspartner.” Ook hij vindt dat de keuze aan zijn partijgenoten in Flevoland is.

Veel CU-leden hebben hun ongenoegen geuit over de samenwerking die hun partijleden in Flevoland met de PVV willen aangaan. Leden willen daarom hun lidmaatschap opzeggen. “Dat geeft aan dat er verschillend wordt gedacht over samenwerking met de PVV”, zegt Schouten. “We hebben eerder als partij gezegd dat we samenwerken met partijen die de rechtsstaat respecteren” en met partijen die vinden dat er voor alle mensen plek moet zijn in Nederland. “Dat is belangrijk.” Dit is de lijn van het partijbestuur, benadrukt Schouten, “en daar kan ik mij buitengewoon goed in vinden”.

Het landelijk partijbestuur is ook kritisch over de samenwerking in Flevoland. Het is volgens een woordvoerster nog niet bekend wat er in het coalitieakkoord staat dat vrijdagavond wordt gepresenteerd in Lelystad. “Als landelijk bestuur zien we dat de opstelling van de PVV op fundamentele onderwerpen zoals godsdienstvrijheid en het belang van de rechtsstaat haaks staat op onze uitgangspunten en overtuigingen. Daarom hebben we eerder gezegd dat deelname aan een coalitie met de PVV niet geloofwaardig is”, zei CU-partijvoorzitter Ankie van Tatenhove eerder deze week.

“Onze lokale vertegenwoordigers krijgen van de kiezer het mandaat om hun stem in de politiek te laten horen en daar ligt een grote verantwoordelijkheid”, zegt Van Tatenhove. “Deelname aan deze coalitie wordt in de provincie Flevoland verschillend beleefd. Juist daarom is het goed dat hier blijvend het gesprek over wordt gevoerd.”

“Als ChristenUnie is onze missie vrede zoeken en recht doen, in welke plaats of provincie dan ook.” Voor de partij blijft de missie staan “en we hebben het vertrouwen dat ook de ChristenUnie in Flevoland dit blijft uitdragen”, benadrukt de partijvoorzitter.