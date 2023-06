MOB: omwonenden Tata Steel starten rechtszaak tegen provincie

Omwonenden van Tata Steel starten vrijdag een nieuwe rechtszaak tegen de provincie Noord-Holland, meldt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) in een persbericht. De bewoners vinden dat de provincie onvoldoende grenzen stelt aan de vervuiling in de omgeving.

Inzet van de zaak is dat de bewoners vinden dat de provincie aan Tata Steel een deadline moet opleggen voor de inzet van een zogenoemde ontstoffingsinstallatie. Deze filtert stof en zware metalen uit de schoorstenen van de pelletfabriek. Maar wanneer deze in gebruik wordt genomen, is onzeker nu de provincie volgens de bewoners een deadline hiervoor heeft geschrapt.

“Wij maken ons al jaren grote zorgen over de uitstoot van ziekmakend (fijn)stof door Tata Steel. Het is pijnlijk te constateren dat onze gezondheid nog steeds niet de allerhoogste prioriteit heeft en dat het bevoegd gezag dit ook nog eens accepteert”, aldus Sanne Walvisch van de organisatie FrisseWind.Nu. Ook de Dorpsraad Wijk aan Zee is partij in de zaak.

De partijen krijgen ondersteuning van MOB. “Het niet uitvoeren van milieumaatregelen is voor Tata Steel al jaren een geweldig verdienmodel. Maar de kosten die Tata Steel uitspaart komen dubbel terug bij de omwonenden en in de natuur. De overheid moet aan de vervuiling een grens stellen,” stelt Stijn van Uffelen, raadsman van MOB.