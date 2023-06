Ongehoord Nieuws gaat in september door met uitzendingen

Het programma Ongehoord Nieuws van omroep Ongehoord Nederland keert op 5 september terug op televisie. De NPO heeft de mededeling die omroepbaas Arnold Karskens deed in de laatste uitzending van dit seizoen bevestigd.

“Het klopt dat het programma terugkomt”, aldus de woordvoerder. “De programmering voor het najaar van 2023 is inderdaad grotendeels rond. We zullen de hele programmering bekendmaken tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep, en deze is eind augustus.” Het betekent dat het programma aan zijn vierde seizoen begint. Karskens stelde in de uitzending dat het nieuwe seizoen “tot december” zou gaan duren.

De NPO deed eind april het verzoek tot intrekking van de licentie van de aspirant-omroep bij staatssecretaris Gunay Uslu omdat ON! volgens de NPO ondanks drie opgelegde sancties nog steeds onvoldoende uitvoering geeft “aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel”. De omroep kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob een aspirant-status op voorwaarde dat ON! “dezelfde idee├źn over journalistiek” zou delen als andere omroepen binnen het bestel.

Uslu heeft gezegd pas na de zomer een besluit over de toekomst van ON! te nemen. Zij heeft gezegd het een moeilijke beslissing te vinden. Karskens zei donderdag in de uitzending dat hij er vertrouwen in heeft dat Uslu de licentie niet gaat intrekken, “omdat zij een wijze vrouw is”.