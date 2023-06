Onzeker dat In ’t Veld voor Volt in Europees Parlement komt

Als Volt haar criteria naleeft rondom de kandidaatstelling voor het Europees Parlement, maakt Sophie in ’t Veld geen kans om namens die partij bij de eerstkomende verkiezingen in het Europees Parlement te komen. In ’t Veld had dan al voor 18 februari lid van Volt moeten worden. De Europarlementariër heeft vrijdag laten weten over te stappen van D66 naar Volt. Tot aan de verkiezingen van juni 2024 gaat ze voorlopig verder als onafhankelijk lid in het Europees Parlement.

In ’t Veld is “van harte welkom” bij Volt, laat een woordvoerder van de partij desgevraagd weten. Ze is een “flinke voorvechter” van Europese samenwerking en Europese democratie. Het lidmaatschap van In ’t Veld moet volgens de woordvoerder van Volt nog officieel worden geregeld.

Tot 18 juni kunnen leden van Volt zich melden als ze Europarlementariër willen worden. In de vacaturetekst van Volt staan daarvoor de criteria. Een daarvan is dat kandidaten langer dan drie maanden lid van Volt moeten zijn, op het moment dat de vacature verscheen. Die is op 18 mei opengesteld. “Dat betekent dat je vóór 18-02-2023 lid bent geworden”, staat in de vacaturetekst. In ’t Veld voldoet niet aan dat criterium.

In haar brief schrijft ze haar lidmaatschap van D66 op te zeggen en zich “vanuit mijn Europese overtuiging” aan te sluiten bij Volt. “De sociaal-liberale, progressieve, radicaal pro-Europese visie van Volt sluit naadloos aan bij de visie waar ik me namens de kiezers al bijna twintig jaar elke dag voor inzet en blijf inzetten.”

In de brief schrijft ze ook dat de toekomst “ongewis” is, “maar waarheen mijn pad ook voert, ik kan met zekerheid zeggen dat het altijd in Europa zal zijn.”

In ’t Veld was nog niet bereikbaar voor commentaar.