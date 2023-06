Ook middeninkomens kunnen renteloos lenen voor duurzamer huis

Ook huishoudens met een jaarlijks inkomen tot maximaal 60.000 euro kunnen een renteloze lening krijgen om hun huis te verduurzamen, meldt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder was dit alleen mogelijk tot en met 48.000 euro. Maar die regeling was zo succesvol dat het kabinet deze wil openstellen voor meer huishoudens. Daardoor kunnen ongeveer 500.000 extra huishoudens lenen. Eerst waren dat er ongeveer 1,5 miljoen.

Ook kunnen huisbezitters die bij de bank niet kunnen lenen een krediet krijgen van 10.000 euro. Zij lossen af naar draagkracht en eventuele restschuld wordt kwijtgescholden, mochten zij hun huis met verlies verkopen. Verder kunnen huisbezitters in een Vereniging van Eigenaren voor minder rente lenen bij het Warmtefonds. De maatregelen worden gefinancierd vanuit de 900 miljoen euro die bij de Voorjaarsnota ervoor werd gereserveerd.

Volgens woonminister Hugo de Jonge is er al sprake van “een enorme versnelling” in de verduurzaming van huizen. Vorig jaar werden ongeveer 100.000 warmtepompen geplaatst en daalde het gasverbruik, mede door de oorlog in Oekraïne, met 15 procent.

Tot en met 2030 moeten in totaal 2,5 miljoen huizen zijn verduurzaamd. De 1,4 miljoen huizen die momenteel slecht geïsoleerd zijn, moeten dan minstens een D-label hebben. Daar trekt het kabinet 13 miljard euro voor uit. Daar komt nog 1,5 miljard euro bij voor de verduurzaming van huizen in Groningen. Het kabinet wil verder werk maken van huurverlaging voor huurders van slecht geïsoleerde huizen.