Politie zwijgt over nieuwe wending in zaak mishandelingen Sittard

De politie geeft vrijdagochtend geen nieuwe informatie over een wending in de zaak rond het mishandelen van vier mensen in Sittard. Donderdag meldde de politie dat er zeven verdachten waren opgepakt op verdenking van de mishandeling. Maar volgens De Limburger zijn deze verdachten donderdag alweer op vrije voeten gesteld, en zijn twee slachtoffers van de mishandeling aangehouden. Een woordvoerster van de politie verwijst vrijdag echter naar het politiebericht waarin staat dat zeven verdachten zijn aangehouden.

“Ik mag en kan hier verder niets over zeggen”, zei de woordvoerster vrijdagochtend. Zij wilde niet reageren op berichten in de krant. “Die ga ik bevestigen noch ontkennen.” Zij ontkent dat ze daarmee weigert actuele informatie te verstrekken.

De zeven verdachten werden donderdag opgepakt na een melding bij de politie dat mensen werden mishandeld in een pand aan de Handelsstraat. De melding werd gedaan door een 45-jarige man uit Heerlen die zelf ook mishandeld zou zijn. In het pand vond de politie nog drie mishandelde mensen. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Daarop werden de zeven verdachten opgepakt, maar niet veel later weer vrijgelaten, aldus de krant. In plaats daarvan pakte de politie volgens de krant twee slachtoffers van de mishandeling op. Zij zitten inmiddels vast, niet voor de mishandeling of gijzeling, maar voor drugsfeiten, aldus De Limburger. Een drugsconflict zou namelijk de achtergrond van het gebeuren zijn geweest.

Wat er gaande is, blijft echter onduidelijk, zolang de politie er het zwijgen toe doet. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Limburg zegt niets over deze zaak en verwijst naar de politie.