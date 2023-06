Ruim 9000 boeren lieten berekenen of ze piekbelaster zijn

Ruim negenduizend ondernemers hebben sinds maandag via een speciale website laten berekenen of zij onder een regeling voor piekbelasters vallen. Verder zijn op de website van het ministerie de afgelopen week ruim 100.000 views gemeten, zei stikstofminister Christianne van der Wal voorafgaand aan de ministerraad. Het was vanwege de grote belangstelling van meet af druk op de site, zo liet het ministerie al eerder weten.

Op de zogeheten Aerius Check kunnen boeren hun actuele gegevens invoeren waarna de rekentool ermee aan de slag gaat. Van der Wal baalt ervan dat sommige boerenorganisaties boeren afraden om dit te doen omdat het niet anoniem zou zijn. “Het is kwalijk dat dit de wereld wordt in geslingerd. Het is niet waar. De gegevens blijven alleen van jou, we slaan ze niet op en we doen er niks mee. Dit is vechten tegen de bierkaai van beeldvorming.”

De minister ontkent dat er weinig animo is voor een regeling. Ze spreekt ondernemers die niet willen stoppen, maar ook die wel willen stoppen. “Er zijn ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld om te innoveren, verduurzamen of het bedrijf te verplaatsen.” Provincies geven volgens haar ook aan dat er boeren zijn die vrijwillig willen stoppen en daar lijsten van hebben. Het kabinet heeft een “woest aantrekkelijke” regeling bedacht waarmee boeren die op korte termijn willen stoppen, 120 procent krijgen van de waarde van hun bedrijf.

Van der Wal kan zich voorstellen dat sommige boeren denken dat ze eerst nog even afwachten wat het landbouwakkoord zal brengen. “Dat kan ook want we hebben ook nog de komende maanden de tijd.” Dan worden de gesprekken gevoerd met provincies over de manier waarop en aan wie het geld wordt uitgekeerd. In het stikstoffonds zit 24,3 miljard euro voor de agrarische sector en natuurherstel, klimaat en water. Er zijn plannen bedacht die volgens Van der Wal al op 50 miljard euro zouden uitkomen.

Maar de minister zegt dat er “geen geld bij komt” en dat de maatregelen eerst allemaal getoetst worden. “We kunnen pas geld overmaken als er concrete maatregelen zijn die we hebben getoetst volgens de instellingswet van het fonds. Pas bij een krulletje gaan we het geld overmaken”, zegt Van der Wal. “De komende maanden voeren we gesprekken met provincies over hoe de toets eruit ziet. Daarbij maakt het de bewindsvrouw niet uit of het geld loopt via de provincies of via het landbouwakkoord. Als we de doelen maar gaan halen.”