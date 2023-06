Tubbergen legt COA bouwstop op voor asielhotel Albergen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag niet verder met de verbouwing van het voormalige hotel ’t Elshuys in Albergen, dat een asielzoekerscentrum moet worden. De gemeente Tubbergen, waar Albergen bij hoort, heeft het COA een bouwstop opgelegd nadat geconstateerd werd dat er afvoerpijpen op het dak van het voormalige hotel werden geplaatst. Daarvoor is een omgevingsvergunning nodig, en die heeft het COA nog niet, aldus de gemeente.

Het COA heeft volgens Tubbergen nog tot 28 juni de tijd om de noodzakelijke omgevingsvergunning voor het toekomstige azc aan te vragen. Het orgaan diende op 15 februari een eerste aanvraag in, maar die was volgens de gemeente niet compleet. Het COA moest onder meer informatie aanleveren over brandveiligheid en geluidsoverlast. De gemeente en het COA hebben er in mei contact over gehad, maar sindsdien is er niets gebeurd.

Als het COA de omgevingsvergunning op tijd aanvraagt zal het Tubbergse gemeentebestuur daar na de zomervakantie over beslissen. Vervolgens is het mogelijk om bezwaar te maken tot aan de Raad van State, schrijft de gemeente in een nieuwsbrief aan de inwoners. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat er in het najaar al asielzoekers in het voormalige hotel zouden wonen, zoals eerder is gezegd.

Het COA kocht ’t Elshuys in augustus vorig jaar om er een azc voor 300 mensen van te maken. Maar het COA passeerde de gemeente en dat leverde een storm aan kritiek en protest op. Met de aankoop wilde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) laten zien dat hij gemeenten desnoods zou dwingen plaats te maken voor asielopvang, maar uiteindelijk kwam hij toch tot een compromis met Tubbergen. Zo werd het aantal plaatsen gehalveerd tot 150. Bij de aankoop kondigde het COA aan dat het azc al in het najaar van 2022 open zou gaan. Het orgaan wil nu niks meer zeggen over de planning.