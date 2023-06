VluchtelingenWerk ziet niets in nieuw asielplan CDA

VluchtelingenWerk Nederland ziet niets in het voorstel van het CDA om te komen tot een streefgetal van een maximaal aantal asielzoekers per gemeente. Bestuurders van de partij presenteerden eerder vrijdag een visiestuk waarin zij stellen dat gemeenten zelf ook de ruimte moeten krijgen om aan te geven hoeveel mensen zij kunnen opvangen. Het aantal moet dan ook gebaseerd worden op basis van de ‘draagkracht’ van de gemeenten.

“Er zullen altijd schommelingen zitten in het aantal mensen dat in ons land bescherming zoekt,” stelt VluchtelingenWerk in een reactie. “Wereldwijde oorlogen en politieke onrust zijn onvoorspelbaar. Daar heeft de Nederlandse overheid weinig grip op. De opvang van vluchtelingen is dus geen lokaal, maar een mondiaal vraagstuk.”

Vluchtelingen hebben volgens bestuursvoorzitter Frank Candel geen keus. “Hun huizen werden gebombardeerd of hun leven staat op het spel. Het zijn politieke keuzes die hebben geleid tot de huidige krapte in de opvangcapaciteit, niet het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Laten we daarom vooral focussen op realistische oplossingen en niet op wensdenken.”

VluchtelingenWerk zegt te begrijpen dat gemeenten en hun bestuurders een klemmend beroep doen op het kabinet om structurele duidelijkheid. Candel ziet dat het niet alleen knelt in de opvang, maar ook op het vlak van onderwijs, zorg en huisvesting. “Maar dit plan is al vaak geopperd en onderzocht, met steeds dezelfde conclusie. Het voorstel van vandaag is in onze ogen een recept voor teleurstelling. Inmiddels worden er al meer dan een jaar 20.000 mensen die gevlucht zijn, opgevangen onder slechte omstandigheden.”

VluchtelingenWerk ziet meer in stabiele en langjarige investeringen in de capaciteit van COA en IND. “Er moet een einde komen aan het constant op- en afschalen van opvanglocaties en besliscapaciteit van de IND.”