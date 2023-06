Ziekenhuis neemt maatregelen tegen sjoemelende cardiologen

De vakgroep cardiologie van ziekenhuis Amphia in Breda heeft niet alle ontvangen neveninkomsten en nevenactiviteiten gemeld bij het bestuur. Ook zijn niet alle ontvangen gelden opgegeven in het transparantieregister en zijn er door individuele cardiologen te hoge uurtarieven gehanteerd. Dat meldt het ziekenhuis op de eigen site.

De betrokken besturen hadden extern onderzoeksbureau Ernst & Young onderzoek laten uitvoeren, waaruit bleek dat het met regels en normen niet zou nauw werd genomen.

Er worden nu maatregelen getroffen “om de integriteit, juridische en ethische normen in de toekomst te kunnen handhaven”. De procedures en controlemechanismen worden voor het hele ziekenhuis aangescherpt. Onterecht ontvangen betalingen, waaronder te hoog berekende uurtarieven, worden verhaald.

Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid en de kwaliteit van de patiëntenzorg in gevaar is geweest, aldus het ziekenhuis. Ook hebben de besturen geen indicatie dat er sprake is geweest van beïnvloeding op het inkopen. Amphia heeft ook vestigingen in Oosterhout en Etten-Leur.