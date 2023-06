Dag van de Bouw trekt zeker 55.000 bezoekers

Ondanks het warme weer hebben tienduizenden mensen een kijkje genomen op ruim 160 bouwplaatsen die zaterdag toegankelijk waren tijdens de jaarlijkse Dag van de Bouw. “Het zijn er zeker net zo veel als vorig jaar, terwijl we nog niet alle bezoekersaantallen hebben doorgekregen”, zegt een woordvoerster namens organisator Bouwend Nederland.

Volgens haar staat de teller op dit moment op ongeveer 55.000 bezoekers. “Dat zijn hele mooie aantallen. Er is grote interesse in de bouw en mensen zaten op sommige plekken al voor de poorten te wachten totdat ze naar binnen mochten.” Ze hoopt dat die massale belangstelling zich vertaalt in jongeren die kiezen voor een baan in de bouw. “Want extra personeel kunnen we goed gebruiken.”

Populaire plekken waren onder meer het Binnenhof in Den Haag, waar 3900 mensen kwamen opdagen om een kijkje te nemen bij de renovatie van het complex waarin de Eerste en Tweede Kamer zitten. Ook het nieuwe Cambuurstadion in Leeuwarden was met pakweg 3500 bezoekers in trek.

Op de Dag van de Bouw, een initiatief van brancheorganisatie Bouwend Nederland, stellen bouw- en infrabedrijven bouwplaatsen open die normaal gesproken dicht zijn voor publiek. Het evenement werd voor de zestiende keer gehouden. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) opende het evenement officieel bij een woningbouwproject in Rotterdam-Zuid.