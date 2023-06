Explosie bij woning aan de Goudse Rijweg in Rotterdam

In de Goudse Rijweg in de Rotterdamse wijk Kralingen-Crooswijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden bij een woning, meldt de politie.

Volgens een politiewoordvoerster werd daarbij een ruit van de woning vernield en gaat het “waarschijnlijk” om vuurwerk. Niemand raakte gewond. De politie verrichtte geen aanhoudingen en doet onderzoek. Ook is de politie op zoek naar getuigen die meer weten over het incident.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen tijd te maken met een groot aantal explosies. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen zoals extra toezicht en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid.