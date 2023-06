Jeugdtrainer HFC op non-actief om grensoverschrijdend gedrag

Het bestuur van voetbalvereniging Koninklijke HFC heeft een jeugdtrainer op non-actief gezet nadat er meldingen waren binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook mag de trainer het terrein van HFC niet op. De Haarlemse club zegt zaterdag in een mededeling op de website geschokt te zijn door de meldingen. Tegen de jeugdtrainer is aangifte gedaan, meldt de voetbalvereniging.

Volgens HFC heeft de jeugdtrainer via het socialemediaplatform Snapchat aan jonge leden afbeeldingen van hun geslachtsdelen gevraagd. De club meldt dat een andere voetbalclub waar de trainer ook actief was in maart bij HFC aan de bel trok. Daarna kwamen er bij de amateurvereniging meerdere meldingen binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag over dezelfde jeugdtrainer.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) is een tuchtonderzoek gestart, aldus HFC. Ook meldt de club dat de jeugdtrainer van de KNVB geen trainingen meer mag geven en geen contact mag hebben met jonge leden van de voetbalbond.

Koninklijke HFC heeft zaterdag samen met onder meer de KNVB, ISR en de politie een bijeenkomst gehouden voor de ouders van de jeugdleden. De voetbalvereniging meldt verder dat er meerdere acties zijn ondernomen om de veiligheid bij de club te verbeteren. Het eerste elftal van Koninklijke HFC speelt in de tweede divisie zondag.