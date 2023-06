Medewerkers 3FM zijn nog niet gevraagd om Lowlands-tientje

De NPO heeft nog geen verzoek gehad van concertorganisator MOJO of medewerkers van 3FM, de mediapartner van het festival Lowlands, een ‘charity fee’ willen betalen voor toegang tot het terrein. Dat heeft een woordvoerder van de NPO zaterdag laten weten.

“Mocht dat alsnog komen, dan kijken we op dat moment of we daarop ingaan”, aldus de zegsman. MOJO liet zaterdag weten dat het “iets tussen 3FM en ons is” of medewerkers van de zender ook verplicht worden tot de ‘charity fee’.

Het plan van MOJO om journalisten en fotografen te laten betalen om het festivalterrein op te mogen, stuitte de afgelopen dagen op veel boze reacties. Diverse media, waaronder NOS, AD, ANP en Omroep Flevoland zeiden geen verslag van het evenement te zullen doen als MOJO vasthoudt aan deze eis.