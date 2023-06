Omgekomen brandweermensen herdacht in Schaarsbergen

In Schaarsbergen bij Arnhem zijn zaterdag brandweermensen herdacht die zijn omgekomen tijdens hun werk. Sinds 5 mei 1945 zijn dat er 99. De Nationale brandweerherdenking vindt sinds 2012 jaarlijks plaats bij het Nationaal brandweermonument.

Zo’n 250 nabestaanden en collega’s waren aanwezig. De namen van alle 99 omgekomen brandweerlieden zijn opgelezen. Na een minuut stilte werd in veel kazernes om 13.00 uur een ereboog gemaakt met twee brandweerspuiten. Ook hangt de brandweervlag op kazernes halfstok.

Volgens de brandweer is het herdenken van de overleden collega’s belangrijk omdat zij “met hun leven de hoogste prijs hebben betaald voor het bewaken van onze veiligheid”. De herdenking is ieder jaar op de derde zaterdag in juni. Bij de brandweer werken zo’n 27.000 mensen in bijna duizend kazernes.