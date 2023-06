Een zoekteam dat speurde naar een vermiste man heeft zaterdag een overleden persoon aangetroffen in een sloot in Hoorn. De politie zegt nog niet te weten om wie het gaat en wat de doodsoorzaak is. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

De vermiste 20-jarige man was zondag voor het laatst gezien bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Het zoekteam deed onderzoek in de omgeving van het ziekenhuis.