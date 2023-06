Zuid-Hollandse Staten willen hoorzitting PFAS-zaak rond Chemours

Een grote meerderheid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland wil de leiding van chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht in een hoorzitting ter verantwoording roepen. Het tv-programma Zembla meldde donderdag dat de teflonfabrikant – die voorheen onder het Amerikaanse DuPont viel – jarenlang stilhield dat het grondwater rond de fabriek en stortplaatsen in Dordrecht ernstig vervuild waren geraakt met een PFAS-variant (PFOA). Daarvan was toen al bekend dat die schadelijk is voor de gezondheid.

Volgens Zembla zweeg de leiding hierover uit vrees voor juridische aansprakelijkheid en hoge kosten. De uitzending leidde tot boze reacties vanuit de politiek. Zo wil een groot deel van de partijen in de Provinciale Staten een hoorzitting organiseren. “Dat wordt tenminste ons voorstel”, aldus fractievoorzitter Steven Datema van de ChristenUnie, die berichtgeving van het AD hierover bevestigt.

Tijdens de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu op 28 juni komen de partijen formeel met een agendaverzoek voor een hoorzitting. Die moet dan kort na het zomerreces worden gehouden voorafgaand aan het debat in de Staten over Chemours, waartoe eerder al was besloten. Het is de bedoeling dat ook werknemers van Chemours, omwonenden en lokale bestuurders hun verhaal kunnen doen.

“Onverteerbaar dit”, zegt Datema over het Zembla-nieuws dat het chemiebedrijf uit Dordrecht al heel lang wist van de schadelijke stoffen in de grond. “Weer een voorbeeld waar geld decennialang boven gezondheid en veiligheid van mensen ging.” Chemours meldde in een reactie op de uitzending dat “veel van de beweringen zijn gebaseerd op oude, vage en/of ontkrachte aantijgingen”.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen, die in Zuid-Holland onder meer gaat over de vergunningverlening, roept het Openbaar Ministerie op naar de zaak te kijken. “Als Dupont/Chemours al langer wist van de schadelijkheid van PFOA zonder dit te melden, dan lijkt ons dat een zaak voor het OM om dit nader te onderzoeken.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eerder dit jaar in een rapport dat grote industriebedrijven en de overheid tekortschieten in het beschermen van de gezondheid van mensen die in de buurt van fabrieken wonen. Chemours was een van de onderzochte bedrijven. De Zuid-Hollandse gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben een juridische procedure aangespannen tegen DuPont/Chemours. Ze stellen het bedrijf aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de PFAS-uitstoot. Eind september wordt de uitspraak verwacht.