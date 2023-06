Directeur Oerol kijkt tevreden terug op festival met nieuwe opzet

Siart Smit, de algemeen directeur van het Oerol Festival, kijkt tevreden terug op het verloop van het festival, dat dit jaar in een nieuwe opzet plaatsvond. Zo was er dit keer geen sprake van meerdere zogeheten “oorden” maar was er één festivalhart bij West aan Zee. De bedoeling is dat deze opzet blijft, zei Smit zondag, de laatste dag van het festival op Terschelling.

De festivalbaas is tevreden over de opkomst van het festival, dat 9 juni van start ging. Qua bezoekers is het festival volgens hem terug op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie. “De voorstellingen zijn ook heel goed bezocht. We zaten op zo’n 93 procent zaalbezetting, dus alles was eigenlijk bijna zo goed als vol. Dat is ook fijn spelen voor de makers.”

Ook wat betreft het warme weer is alles goed verlopen de afgelopen dagen. “Op Terschelling is het altijd een paar graden kouder dan in de rest van het land. Maar soms was het alsnog best pittig, dan zit je anderhalf uur vol in de zon. Maar bezoekers waren goed voorbereid.”