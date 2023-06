Door een eenzijdig ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag op de N277 bij het Noord-Brabantse Landhorst is een 20-jarige inzittende van een auto omgekomen. De 19-jarige bestuurder uit Gemert-Bakel is aangehouden, meldt de politie.

Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk, wat betekent dat er geen andere partijen bij betrokken waren.