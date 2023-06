Nog eens 40 woningen ontruimd wegens rook van brand in Arnhem

Er worden nog eens zo’n veertig woningen ontruimd vanwege de rook die vrijkomt bij de brand in een huizenblok in de Van Kinsbergenstraat in Arnhem. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand in de wijk Presikhaaf inmiddels in mogelijk zelfs vijf van de woningen in het blok woedt. Vanwege de rook die vrijkomt, werden al zo’n zestig woningen ontruimd.

Drie mensen, die aanwezig waren in de woning waarin de brand uitbrak, zijn naar een ziekenhuis gebracht. De woordvoerder had het eerder over vier slachtoffers, maar stelt dat nu bij naar drie. Waarom zij naar het ziekenhuis moesten, kon de woordvoerder niet vertellen.

De brand in het blok van acht woningen is nog niet onder controle, aldus de woordvoerder, die overigens ook eerst sprak van een blok van zeven woningen. Hoe ernstig de schade aan de woningen is, is nog niet te zeggen. “Misschien woedt de brand inmiddels in zelfs wel vijf woningen, maar dat is door de rookontwikkeling niet goed te zien”, vertelt de zegsman.

Die rookontwikkeling, de reden van de eerste en tweede ronde evacuaties, varieert momenteel enorm, zegt hij. “Maar er is nog wel een flinke rookontwikkeling.” De bewoners van de circa honderd woningen die door de ontruimingen worden getroffen, gaan naar vrienden of familie of kunnen naar een sporthal waar evacu├ęs worden opgevangen. Waar de woordvoerder van de brandweer het overigens heeft over zo’n veertig extra woningen die worden ontruimd, wordt op het twitteraccount crisisGM, vanaf waar crisiscommunicatie over zogenoemde opgeschaalde multidisciplinaire hulpverlening in de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden plaatsvindt, gesproken over de ontruiming van nog eens 34 woningen.

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch roept in een reactie op Twitter buurtbewoners op om binnen te blijven. “Lief Arnhem, helaas een felle brand in Presikhaaf. De brandweer is daar op volle sterkte om vuur en rook te bedwingen en de slachtoffers worden opgevangen. Als u kunt, blijf dan binnen als buurtbewoners, sluit deuren en ramen tegen de rook. Blijf fit, samen doorstaan wij dit”, aldus de burgemeester op Twitter.

Vanwege de vrijkomende rook werd ook een NL-Alert verstuurd, met daarin de oproep om in een bepaald gebied rondom de brand ramen en deuren te sluiten, ventilatie uit te zetten en uit de rook te blijven. In een iets voor 14.30 uur verstuurde tweet werden mensen opgeroepen niet naar de brand te komen en de hulpdiensten de ruimte te geven.