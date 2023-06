Tilburger met mes opgepakt na bedreigen vader met klein kind

Een 56-jarige man uit Tilburg is zaterdagmiddag aangehouden, nadat hij een vader die met zijn 4-jarige dochtertje door een park in de Noord-Brabantse stad liep, zou hebben bedreigd met een mes. Ook andere mensen, onder wie kinderen, werden volgens de politie bedreigd en schrokken hier enorm van.

De verdachte fietste volgens de politie rond 12.00 uur door het Spoorpark in het centrum van de stad. Met een mes in zijn handen zou hij de vader hebben bedreigd. Het slachtoffer kende de verdachte en belde de politie.

De verdachte was weggefietst, waarna agenten hem niet veel later oppakten in de buurt van de Piushaven. Bij zijn aanhouding werd bij de man een mes en een schaar aangetroffen. De man zit vast voor verder onderzoek.

Tijdens de bedreiging in het park zou de verdachte ook kinderen hebben aangesproken, meldt de politie. “Hierbij zou hij ook dreigend zijn geweest en hield hij een mes in zijn handen.” Iedereen die ook werd bedreigd of er getuige van was, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.