Arie Slob ziet coalitie van verbinding in Zuid-Holland

Hoewel de ideologische verschillen tussen de partijen best groot zijn, vindt Arie Slob dat de provincie Zuid-Holland een “coalitie van de verbinding” krijgt. Dat zei oud-minister Slob, die als informateur de coalitieonderhandelingen begeleidde, maandag tijdens de presentatie van het akkoord in het provinciehuis in Den Haag. BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA onthulden daar hun plannen voor de komende vier jaar.

“Ik voelde bij de start van de formatie een sterk verlangen om door het midden een coalitie te vormen”, aldus Slob. “In tijden van polarisatie vind ik het heel verstandig om juist de verbinding te zoeken, te kijken waar je elkaar kan vinden. Het heeft geleid tot een coalitieakkoord waar de onderhandelaars trots op mogen zijn. Natuurlijk ging het niet altijd crescendo. Zonder wrijving geen glans. Maar het siert de onderhandelaars dat ze altijd hebben gezocht naar verbinding, ook bij de lastige onderwerpen die op tafel lagen. Uiteindelijk doe je dit niet voor jezelf, maar voor de inwoners van de provincie. Want als bestuurder ben je slechts een voorbijganger.”

Volgens BBB-fractievoorzitter Hans Veentjer werd de formatie gekenmerkt door “respect, luisteren naar en samenwerken met elkaar”. Sinan Ă–zkaya, fractievoorzitter van GroenLinks: “We moesten tegenstellingen overbruggen, verder kijken dan het eigen standpunt. Dat heeft geleid tot een mooie uitkomst.” Anne Koning van de PvdA onderschreef dat. “We kunnen focussen op de verschillen, maar belangrijker is: hoe overkomen we die? Hoe komen we samen tot oplossingen voor Zuid-Holland?”

Het coalitieakkoord heeft de naam ‘Krachtig Zuid-Holland’ gekregen.