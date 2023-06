Brandweer: grote brand in Arnhem zondag begon in keuken

De brand zondag in de huizenrij aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem is begonnen in de keuken. Aan de hand van beeldmateriaal van de brand, gesprekken met de bewoners van het huis waar de brand begon en omwonenden is dat vastgesteld.

Wat er precies in de keuken in brand is gevlogen, is door de hevigheid van de brand niet meer te zeggen. Dat heeft Wim Verboom, die zondag brandweercommandant was, maandag gezegd. Nader onderzoek naar de brand gaat volgens hem nog maanden duren.

De daken van de huizen in de wijk Presikhaaf zijn sinds 2016 helemaal bedekt met aangesloten rijen zonnepanelen. Die maakten het blussen van de brand erg moeilijk, zegt Verboom. De panelen zijn zo geconstrueerd dat regenwater er af loopt. Zondag bleek dat bluswater dus ook wegloopt en zo de brandende huizen niet kon bereiken. Onderzocht gaat worden wat de beste manier is om zonnepalen op daken te leggen in verband met brandveiligheid. De hele energietransitie vraagt volgens Verboom veel aandacht van de brandweer.

Onderzocht wordt volgens Verboom ook hoe de brand zich zo snel door acht huizen kon verspreiden. Vier woningen zijn al gesloopt. Van de andere vier moet nog blijken of ze hersteld kunnen worden. De bewoners van de acht huizen, die alles kwijt zijn, krijgen andere huisvesting van woningcorporatie Portaal.

Wijkbewoners waren maandag op een drukbezochte bijeenkomst in de wijk niet tevreden met de uitleg van onder meer de brandweer. Ze geloven niet dat de genomen energiebesparende maatregelen niks met de brand te maken hebben gehad. Veel wijkbewoners klagen over de warmtepompen, die vaak stuk zijn, en ook over het mechanisme van de zonnepanelen. Een aantal bewoners verliet huilend en boos de bijeenkomst. “We moeten zeker wachten op een nieuw incident”, werd gezegd.

Veel wijkbewoners zeggen ook dat de brandweer pas erg laat arriveerde en dat er te weinig druk op het bluswater stond. Verboom ontkent dat. Volgens hem waren de eerste brandweerwagens vijf minuten na de eerste alarmering in de straat. Er waren waterwagens meegestuurd, zodat er volop geblust kon worden. Honderden brandweerlieden en andere hulpverleners zijn zondag bezig geweest om de brand onder controle te krijgen volgens de brandweer.