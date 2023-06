D66 pleit voor schorsing totdat Kamerleden nevenfuncties melden

Het moet mogelijk worden om Kamerleden die hun nevenfuncties niet openbaar maken net zolang te schorsen tot ze zich aan de regels houden, vindt D66. Joost Sneller van de regeringspartij wil hier een plan voor indienen als de Tweede Kamer maandag over haar eigen werkwijze debatteert, bevestigt het Kamerlid na berichtgeving van RTL Nieuws.

Parlementariƫrs kunnen nu al tijdelijk worden geschorst als zij zich niet aan de regels houden. Dat gebeurde in oktober bij Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FVD) nadat een Kamermeerderheid hier voor stemde. Het Kamerlid mocht een week lang niet deelnemen aan debatten omdat hij zijn nevenfuncties niet goed had opgegeven. Hij had onder meer niet vermeld dat hij directeur van uitgeverij THPB Media b.v. was en bestuurslid voor FVD.

Het is Sneller een doorn in het oog dat Kamerleden zich na schorsing niet alsnog aan de regels hoeven te houden. Daarom wil het Kamerlid dat er strengere straffen komen. Hij stelt voor dat overtreders een sanctie krijgen, zoals een schorsing, en dat deze pas wordt opgeheven als de regels worden nageleefd.

Sneller hoopt dat hier een afschrikwekkende werking vanuit gaat. “Anders dreigen de integriteitsregels een papieren werkelijkheid te worden en worden onze parlementaire regels ondermijnd.” Hij vindt het belangrijk dat kiezers weten “welke andere belangen Kamerleden hebben die eventueel hun debatbijdragen en stemgedrag kunnen beĆÆnvloeden”.