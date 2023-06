Duizenden studenten hebben zo snel als kon basisbeurs aangevraagd

Duizenden studenten hebben maandagochtend zodra dat mogelijk was een basisbeurs aangevraagd voor het komende collegejaar. In de eerste twee uur kreeg de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zo’n 12.000 aanvragen binnen, laat een woordvoerster weten. Wat de dienst betreft is dat “een groot succes”.

Sommige studenten moeten wel wat geduld hebben bij het doen van hun aanvraag. “Het systeem kan soms een beetje traag zijn, maar de aanvragen worden wel goed verwerkt”, zegt de woordvoerster.

De basisbeurs voor studenten aan hogescholen en universiteiten keert komend studiejaar terug van weggeweest. Voor het eerst in acht jaar tijd kunnen studenten vanaf nu weer een basisbeurs aanvragen, die als ze binnen 10 jaar afstuderen wordt omgezet in een gift. Wie voor 1 september een aanvraag doet, krijgt de eerste betaling in september.

DUO schatte vooraf in dat ongeveer 435.000 studenten recht hebben op de beurs. Van die groep heeft 2,76 procent direct gehandeld en zich aangemeld bij DUO. Om de basisbeurs onder de aandacht te brengen, is de dienst maandag ook een informatiecampagne begonnen.

Met de terugkeer van de basisbeurs komt het door studentenorganisaties verfoeide leenstelsel ten einde. Thuiswonende studenten krijgen straks 110,30 euro per maand om ze te helpen met hun studiekosten, studenten die op zichzelf wonen krijgen in 439,20 euro. Dat is we inclusief een tijdelijke verhoging met 164,30 euro, waarmee de politiek studenten wilde helpen met de hoge kosten voor bijvoorbeeld energie en boodschappen.