Flat ontruimd en school dicht om mogelijk explosief in garagebox

Een flat in Nijmegen is maandagochtend ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal dat werd gevonden in een garagebox. De politie vond verdachte spullen in de box aan de Malvert 62e straat, waarna de bovenliggende flat werd ontruimd. Hoeveel woningen er werden ontruimd kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen.

In de nabijgelegen Meijhorst 29e straat doet de politie ook onderzoek naar een auto die mogelijk betrokken is bij de situatie. Een school in dezelfde straat blijft daarom voorlopig gesloten, aldus de politie.