Flatgebouw in Utrecht ontruimd na brand

Aan de Hanoidreef in Utrecht zijn in de nacht van zondag op maandag dertig woningen in een flatgebouw ontruimd na een kortstondige brand, meldt de veiligheidsregio. Eén inwoner is naar het ziekenhuis gebracht.

De brand is inmiddels geblust. Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse om bewoners te behandelen vanwege het inademen van rook.

De woningen zonder rook- en roetschade werden door de brandweer vrijgegeven. Bewoners die zelf niet voor tijdelijke opvang konden zorgen, zijn door de gemeente opgevangen.