Hulpverlener: omstandigheden crisisnoodopvang beschamend

De omstandigheden in crisisnoodopvanglocaties in ons land zijn “beschamend en abominabel”. Dat zegt Dorothee Greven, die als hulpverlener werkt in enkele opvanglocaties voor asielzoekers in Noord- en Zuid-Holland. Ze herkent “een hoop” in de situatie zoals die door het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos wordt omschreven na onderzoek.

In het rapport concluderen de onderzoekers dat de zorg voor asielzoekers in de meeste crisisnoodopvanglocaties onvoldoende is. De huidige vorm is “ziekmakend voor bewoners”, onder meer vanwege slechte huisvesting, gebrek aan privacy en onvoldoende wc’s en douches. Infectieziekten als schurft, diarree en luchtweginfecties komen veel voor op locaties waar de bewoners dicht op elkaar moeten samenleven.

Dagelijks ziet Greven hoe asielzoekers in de noodopvang kampen met overmatige stress, somberheid en uitzichtloosheid. “Mensen hebben vaak al een trauma meegemaakt in eigen land. De vlucht naar Europa is heel gevaarlijk en vervolgens komen ze op zo’n locatie terecht”, zegt Greven. “Soms zitten ze in een grote hal met zeshonderd man bij elkaar. Er zijn dunne wandjes gemaakt, maar ze hebben geen rust of privacy. Vaak hebben ze niets te doen en heerst er veel onzekerheid over hoelang ze moeten blijven.” Behalve psychische klachten, komt schurft “continu” voor.

Greven noemt de omstandigheden in de tenten onvoorstelbaar. “Het lijkt erop dat de asielzoekers op deze manier ontmoedigd worden om naar Nederland te komen”, zegt ze. “Hoe deze mensen in grote tenten worden neergezet is echt beschamend.” Het verschil met de opvang van gevluchte Oekraïners vindt ze groot. “Die stoppen we ook niet in tenten. Het draagvlak om mensen uit bijvoorbeeld Syrië te helpen, lijkt kleiner. Maar waar een wil is, is een weg.”

Voor het onderzoek spraken de onderzoekers met meer dan 130 bewoners op negen crisisnoodopvanglocaties, tientallen zorgverleners, dertien locatiemanagers en elf beleidsmakers.