Monument in Dronten voor overleden kankerpatiënten vernield

Een monument in Dronten voor mensen die aan kanker zijn overleden, is in de nacht van zondag op maandag vernield. De politie meldt dat bijna alle 67 glazen gedenkplaten van het monument in het Koningin Wilhelminabos vermoedelijk met een hamer kapot zijn geslagen.

Op de glasplaten stonden namen van duizenden mensen. Politiemensen die de ravage maandagmiddag zagen, noemen het “echt in- en intriest” en spreken van “pure vernielzucht”. De politie zegt de zaak hoog op te nemen en vraagt getuigen zich te melden.

KWF Kankerbestrijding doet aangifte van de vernielingen. “De namen van dierbaren zijn op een brute manier weggeslagen. Dat is echt vreselijk. Wie doet zoiets”, zegt een woordvoerder. “Het is gewoon niet te bevatten dat een gedenkplaats waar nabestaanden en lotgenoten zo veel steun aan hebben, op een dergelijke manier kapot wordt gemaakt.”

Naast glaspanelen staan er in het Koningin Wilhelminabos, in de noordpunt van het Roggebotzand bij Dronten, 25.000 bomen die geplant zijn ter herinnering aan mensen die overleden zijn aan kanker. Het herdenkingsbos bestaat sinds 1999. De Stichting Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer schonken het aan KWF Kankerbestrijding.