Natuurbrand bij Ter Apel geblust

De grote brand die zondagmiddag uitbrak in een natuurgebied bij het Groningse Ter Apel is maandagochtend geblust. De brand zat in de ochtenduren nog “in een klein gebied” en werd aangepakt met twee blusvoertuigen, meldt de brandweer.

In totaal heeft er ongeveer 2,5 hectare grond in brand gestaan, maar een veel groter gebied heeft last gehad van de brand, bijvoorbeeld door de rook van het vuur. “Er zijn zeker zes hectare grond aangetast”, zei de voorlichter eerder.

De brand brak zondag rond 14.45 uur uit. Ongeveer 150 brandweermensen werden ingezet, waaronder brandweerkorpsen uit Duitsland en een brandweerteam uit Overijssel dat gespecialiseerd is in grondbranden.

De veiligheidsregio liet zondag weten dat de watertoevoer in het afgelegen gebied de brandbestrijding lastig maakte. De voertuigen moesten heen en weer rijden van de brandhaarden naar een vulpunt bij de Steenweg waar water werd gehaald uit een kanaal. Ook konden volgens de woordvoerder vanwege het moeilijk begaanbare terrein alleen vierwielaangedreven voertuigen worden ingezet.

De oorzaak van de brand is onbekend.