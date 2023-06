OM: hoger beroep tegen De Mos definitief doorgezet

Het Openbaar Ministerie gaat definitief in beroep tegen de vrijspraak van de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en enkele andere verdachten. In dat hoger beroep gaat het om de verdenkingen van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht.

Bij het eerste proces stonden de verdachten ook terecht voor deelname aan een criminele organisatie, en De Mos en een paar anderen ook voor meineed. Daar werden ze van vrijgesproken, en het OM heeft nu besloten om zich daarbij neer te leggen. Volgens het OM is het “voor alle betrokkenen van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen”.

De Mos is oprichter en leider van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag. Hij was van 2018 tot 2019 wethouder, samen met partijgenoot Rachid Guernaoui. Volgens het OM hebben zij bevriende ondernemers geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Vanwege de verdenkingen doorzocht de Rijksrecherche hun kantoren en woningen en werd de partij uit de coalitie gezet.

De Mos zou bijvoorbeeld de eigenaren van een zalencentrum hebben geholpen aan een vergunning om de hele nacht open te kunnen blijven. De partner van een van de eigenaren zat namens De Mos in de gemeenteraad. Daarnaast zou De Mos nieuwe regels voor woningverhuur hebben voorgelegd aan vastgoedondernemers.

Het OM had 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geƫist tegen De Mos. Guernaoui hoorde een eis van zestien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Ook wilden de aanklagers dat De Mos en Guernaoui vier jaar lang geen bestuurlijk ambt zouden mogen hebben.

In een reactie op het doorzetten van het hoger beroep zegt De Mos dat hij en Guernaoui teleurgesteld zijn. “We hadden graag gezien dat er na meer dan 3,5 jaar een punt werd gezet achter deze slepende zaak. Het is heel jammer dat de klip en klare vrijspraak van de rechters niet wordt gevolgd.” Hart voor Den Haag is de grootste fractie in de gemeenteraad van de hofstad. De Mos wil terug in de coalitie. De partijen in de raad praten met elkaar over die toekomst, onder leiding van oud-minister Bruno Bruins.