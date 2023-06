Oppositie hekelt ‘conservatief en vaag’ coalitieakkoord Flevoland

Vier oppositiepartijen hebben kritisch gereageerd op het coalitieakkoord dat vrijdag werd gepresenteerd in Lelystad. Het CDA ziet weinig vernieuwing en PvdA en GroenLinks noemen het plan conservatief en vaag. Net als de andere twee linkse partijen is ook de Partij voor de Dieren (PvdD) teleurgesteld. De BoerBurgerBeweging, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP gaan samen de coalitie in.

“Het nieuwe coalitieakkoord zet de handrem op de ontwikkeling van het stedelijke gebied, het tegengaan van energiearmoede, verduurzaming en de energietransitie”, aldus fractievoorzitters Abassin Nessar (PvdA) en Corina Straatsma (GroenLinks). Het is volgens de twee oppositiepartijen een conservatief plan waarin geen oog is voor sociale en groene thema’s. Ook wordt sociale woningbouw amper genoemd, wat volgens de PvdA en GroenLinks een belangrijk thema is voor de provincie.

De PvdD zegt niet verrast te zijn. “Met deze plannen stuurt de coalitie Flevoland terug naar een tijdperk van vijftig jaar geleden, met een compleet gebrek aan respect voor de natuur, de dieren en toekomstige generaties. Dit kun je geen vooruitgang noemen”, reageert fractievoorzitter Sylvia Kers. Daarnaast zegt de partij dat emancipatie, inclusie en jongeren niet aan bod komen in het akkoord en worden de belangen van inwoners in steden genegeerd. “De titel van het akkoord, ‘Van, voor en door Flevolanders”, kan niet anders dan ironisch worden opgevat.”

Het CDA zegt dat de bestuurlijke vernieuwing breed wordt uitgemeten, maar dat die weg al was ingeslagen. Fractievoorzitter van het CDA Marian Uitdewilligen en Nessar en Straatsma leggen de nadruk op het uitblijven van concrete plannen. “Veel wordt omschrijvend beschreven. Zo blijven de verschillen onder water”, aldus Uitdewilligen.

De PvdA en GroenLinks komen ook nog terug op de veelbesproken samenwerking tussen de PVV en de ChristenUnie. Er is weinig inclusiviteit volgens de partijen, “met de deelname van de PVV in de coalitie is dat ook geen wonder. Daarentegen zien wij niets of weinig terug van de invloed van CU.