Peiling: weinig leraren vertrouwen onderwijsminister Wiersma

Weinig leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs hebben momenteel vertrouwen in onderwijsminister Dennis Wiersma, stelt DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Wel geeft een grote groep hem ‘het voordeel van de twijfel’.

Van de leraren en schoolleiders in het primair onderwijs hebben respectievelijk 8 procent en 6 procent vertrouwen in de minister. In het voortgezet onderwijs gaat het om 13 procent van de leraren en 6 procent van de schoolleiders, aldus DUO, dat eind mei en begin juni een onderzoek uitvoerde. 1300 leraren en schoolleiders deden daaraan mee.

Verder vinden relatief veel schoolleiders volgens DUO dat de minister daadkrachtig en resultaatgericht is en hart heeft voor het onderwijs. Tegelijkertijd vindt een stuk minder van hen dat hij een goede visie heeft of inspirerend is.

Kortgeleden kwam Wiersma in de problemen vanwege wangedrag. Hij zou door het lint zijn gegaan tegenover ambtenaren, van wie meerdere zouden zijn opgestapt wegens zijn gedrag. Wiersma erkende dat hij soms te fel is geweest en bood daarvoor zijn excuses aan.