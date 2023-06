Quincy Promes krijgt 18 maanden cel voor mishandeling neef

Quincy Promes is maandag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden voor de mishandeling van zijn neef. Promes heeft hem in de nacht van 24 op 25 juli 2020 tijdens een familiefeest in Abcoude in zijn knie gestoken en dat beoordeelt de rechtbank in Amsterdam als zware mishandeling. De speler van Spartak Moskou was niet bij de uitspraak aanwezig.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van twee jaar geëist tegen de 31-jarige profvoetballer. Hij staat later dit jaar ook nog terecht voor de invoer van twee partijen cocaïne, in totaal 1362 kilo, via de haven van Antwerpen.

Bij het steekincident werd het slachtoffer geraakt in een belangrijke pees, waardoor hij zijn linkerbeen lange tijd niet meer kon gebruiken. Hij moest lang revalideren en kan niet meer hurken of rennen. Ook lijdt hij aan een posttraumatische stressstoornis.

De mishandeling kwam aan het licht omdat de telefoon van Promes werd afgetapt in een onderzoek naar drugshandel.

Het OM vervolgde Promes aanvankelijk voor een poging tot doodslag, dan wel zware mishandeling. Later is de aanklacht verzwaard tot een poging tot moord. Voor een poging tot moord of doodslag ziet de rechtbank onvoldoende bewijs, omdat is gestoken in een knie en niet in een vitaal orgaan.

Promes was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij blijft in Moskou omdat hij bang is voor de drugszaak te worden gearresteerd.

De rechtbank noemde het steekincident en het letsel “zeer ernstig” en benoemde ook de voorbeeldfunctie die Promes als profvoetballer heeft. Ook hekelde de rechtbank het feit dat hij wegbleef tijdens de zittingen door in Rusland te blijven.

Strafverzwarend voor Promes is het feit dat hij trots was op de steekpartij en omdat hij volgens de rechtbank heeft geprobeerd de schuld op iemand anders af te schuiven. In een afgeluisterd gesprek met zijn tante zou Promes hebben gezegd dat hij “de eer had hersteld”. Het motief zou zijn dat de neef in 2016 een ketting ter waarde van 3000 euro zou hebben gestolen van de tante. “Hij geeft blijk dat hij geen inzicht heeft in de verwerpelijkheid van zijn gedrag”, aldus de rechtbank over de voetballer.