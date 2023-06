Rechtbank sluit binnen 10 minuten deuren om met Taghi te spreken

De rechtbank heeft binnen tien minuten de deuren gesloten om het verzoek van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi te bespreken om de deuren te sluiten. Eigenlijk zou Taghi in de openbaarheid moeten aangeven waarom hij in beslotenheid met de rechters en de officieren van justitie wil spreken, maar de rechter wilde Taghi – die momenteel zonder advocaat zit – tegemoet komen.

Taghi woonde de zitting op eigen verzoek via een videoverbinding bij. De rechtbank ging ook in dat verzoek mee, maar de voorzitter van de rechtbank gaf aan dat hij wil kijken of het goed gaat, anders moet hij de volgende keer toch naar de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp komen.

Tegen Taghi (45) is een levenslange gevangenisstraf geƫist.