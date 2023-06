Stoffelijk overschot gevonden in zwemplas bij Elsendorp

In een zwemplas bij het Brabantse Elsendorp hebben hulpdiensten maandagmiddag het lichaam van een persoon gevonden. Het lichaam is uit het water gehaald. De politie onderzoekt of het gaat om het stoffelijk overschot van een oudere man, die eerder maandag vermist werd nadat hij het water was ingegaan.

Rond 13.30 uur meldden de hulpdiensten de vermissing van de man. Er begon een zoektocht, en een traumahelikopter werd opgeroepen. De man verdween in het water van naturalistisch recreatiepark Den Heikop in een natuurgebied bij Elsendorp.