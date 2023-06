Teleurgestelde Promes in hoger beroep in mishandelingszaak

Profvoetballer Quincy Promes gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, die hem maandag veroordeelde tot 1,5 jaar celstraf voor de mishandeling van zijn neef in 2020.

“Onze cliĆ«nt heeft ons gevraagd hoger beroep aan te tekenen”, zegt advocaat Robert Malewicz. “We hebben kort het vonnis besproken. Hij reageerde teleurgesteld. We gaan het vonnis nog goed bestuderen, maar hij heeft ons nu alvast gevraagd hoger beroep in te stellen.”

“Een belangrijk en principieel argument gaat over de toetsbaarheid van de telefoontaps”, aldus de raadsman van Promes. Daarmee doelt Malewicz op afgeluisterde gesprekken die Promes voerde. Zijn telefoon werd afgetapt in een onderzoek naar drugshandel. Die tapgesprekken mogen worden gebruikt als bewijs, oordeelde de rechtbank maandag. Maar Malewicz vindt het niet rechtmatig.

“De uitspraak is eerder uitgesteld en er zijn allemaal nieuwe stukken toegevoegd. Wij hebben die zorgvuldig bekeken en uit die stukken blijkt nog steeds niet wat nu de grondslag was voor de taps en wat de rechter-commissaris onder ogen heeft gehad toen die toestemming gaf voor de tap”, zegt de advocaat.

Promes blijft in Rusland om niet gearresteerd te worden voor de drugshandel. Op de vraag of Nederland nu een uitleveringsverzoek zal indienen, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dat het vonnis nog niet onherroepelijk is. “Gezien er nog een hoger beroep volgt, zou een uitleveringsverzoek prematuur zijn.”