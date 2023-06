Verdachten gewelddadige overvallen op BN’ers blijven vastzitten

De verdachten van een reeks overvallen in 2020, waaronder de gewapende overval op YouTube-ster Nikkie de Jager en de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp, blijven vastzitten. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten.

Tijdens een regiezitting in het hof stonden zeven verdachten van 22 tot en met 26 jaar uit Rotterdam en Ridderkerk terecht. Ze werden vorig jaar door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van 2,5 tot 8 jaar.

Volgens het Openbaar Ministerie pleegden ze in 2020 in wisselende samenstelling vier overvallen en drie inbraken. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

Via hun advocaten hebben vijf van de zeven verdachten maandag aan het hof gevraagd of ze de inhoudelijke behandeling van hun hoger beroep in vrijheid mogen afwachten. Die verzoeken zijn door het hof afgewezen, “omdat de persoonlijke belangen van de verdachten niet opwegen tegen de belangen van strafvordering”.

Nikkie de Jager, bekend van het YouTube-kanaal Nikkie Tutorials, werd in augustus 2020 in haar eigen woning overvallen. Van der Gijp werd in april dat jaar slachtoffer van een mislukte overval. Toen hij thuiskwam na een tv-uitzending werd met slaghamers ingeslagen op de gepantserde ruiten van zijn auto.