Vier woningen na brand Arnhem gesloopt, vier andere mogelijk ook

Vier van de acht woningen die zondag verwoest of zwaar beschadigd raakten bij een brand in de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn gesloopt. Woningbouwvereniging Portaal bekijkt of de andere vier woningen nog gerenoveerd kunnen worden, maar sluit niet uit dat die huizen ook tegen de vlakte moeten, zegt een woordvoerder van de woningbouwvereniging.

Voor de bewoners van de acht huizen wordt gezocht naar andere huisvesting. Dat gebeurt met elk gezin apart volgens de woordvoerder, omdat iedereen vrijwel alle spullen is kwijtgeraakt. Per huishouden wordt bekeken welke hulp nodig is en waar zij voorlopig het beste kunnen gaan wonen. De woningbouwvereniging is heel blij dat er in Presikhaaf al allerlei hulpacties op touw worden gezet om de getroffen wijkbewoners aan kleding en goederen te helpen.

Bewoners van de overige woningen die zondag ook moesten evacueren mogen maandag weer naar huis. De 88 huishoudens in de ontruimde flat achter de Van Kinsbergenstraat mochten zondagavond laat terug naar huis. De gemeente Arnhem regelde slaapplekken voor degenen die niet naar huis konden.

Portaal heeft de wijk in 2016 energiezuinig gemaakt. Alle huizen zijn van het gas gehaald, kregen warmtepompen en er zijn overal zonnepanelen gelegd. Portaal wacht nu op het resultaat van het onderzoek naar de oorzaak van de brand om te bezien of er iets aan de toen genomen maatregelen moet worden gedaan. De woningbouwvereniging hoopt dat de brandweer maandag aan het eind van de middag eerste resultaten heeft.