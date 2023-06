VluchtelingenWerk: rapport schetst heel treurig beeld opvang

Het is een treurig maar herkenbaar beeld dat naar voren komt uit het rapport van onder meer het Rode Kruis over de crisisnoodopvang. Dat zegt een woordvoerster van VluchtelingenWerk. “De medische zorg laat nog altijd te wensen over”, stelt ze.

“Wij zijn blij dat het onderzoek gedaan is”, aldus de zegsvrouw. “We herkennen de problemen die geschetst worden. Niet alleen de zorg is niet goed geregeld in de crisisnoodopvang, maar het is er zelfs ziekmakend”, vat de woordvoerster het rapport samen.

Volgens onderzoekers van het Nederlandse Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos is de zorg voor asielzoekers onvoldoende in de meeste crisisnoodopvanglocaties. Het gaat onder andere om slechte huisvesting, gebrek aan privacy, onvoldoende wc’s en douches en lang wachten zonder wat te doen te hebben.

Volgens de woordvoerster van VluchtelingenWerk is het een “heel treurig beeld” dat het rapport schetst. “Dit zou acuut aanleiding moeten zijn tot verbetering.” Maar omdat de problematiek binnen heel de asielopvang al lange tijd speelt en hardnekkig is, verwacht ze daar niet al te veel van.

De onderzoekers roepen de overheid op duidelijkheid te scheppen over de minimale eisen waaraan de crisisnoodopvang moet voldoen. Daar kan VluchtelingenWerk zich in vinden. “Maar eigenlijk zeggen we al lange tijd: je moet er helemaal van af.” Volgens de woordvoerster is het enige juiste alternatief: kwalitatief goede reguliere opvang. “Maar dat komt niet van de grond.” En ook de spreidingswet voor de verdeling van asielzoekers over het land laat op zich wachten, geeft ze aan. VluchtelingenWerk hoopt dat het kabinet nu echt maatregelen neemt om de asielopvang – en de crisisnoodopvang in het bijzonder – te verbeteren.