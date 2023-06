VNG deelt zorg over crisisnoodopvang: kleinschalige opvang nodig

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deelt de zorgen over omstandigheden waarin asielzoekers verblijven in crisisnoodopvanglocaties. “Niemand wil dat dit zo voortduurt”, zegt een woordvoerder in een reactie op een onderzoek van het Nederlandse Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos.

De onderzoekers, die hun rapport dinsdagmiddag aanbieden in de Tweede Kamer, noemen de crisisnoodopvang in zijn huidige vorm “ziekmakend voor bewoners”. Zo zou er sprake zijn van onder meer slechte huisvesting, gebrek aan privacy, onvoldoende wc’s en douches en lang wachten zonder wat te doen te hebben.

“We moeten af van (crisis)noodopvang en zo snel mogelijk ruimte creëren in azc’s”, zegt de VNG. “Gemeenten doen daarvoor hun uiterste best.” De vereniging pleit voor een structureler asielbeleid met onder meer de zogenoemde spreidingswet, waarbij asielzoekers eerlijk worden verdeeld over het land. “Die opvang moet dan wel passen bij de lokale schaal, dus kleinschalige opvang is een must.” Op die kleinschalige locaties moeten – als het aan de VNG ligt – ook speciale groepen asielzoekers terecht kunnen. “Zeker voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en statushouders is veilige opvang en begeleiding de hoogste prioriteit.”

Ook wil de vereniging dat er drie aanmeldvoorzieningen komen naast de huidige in Ter Apel. “Zodat de druk op die ene voorziening in Groningen wegvalt.”