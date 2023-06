20 juni Wereldvluchtelingendag: 8 nieuwe feiten over vluchtelingen

Het is vandaag Wereldvluchtelingendag. Belangrijk want opnieuw is er een recordaantal mensen wereldwijd op de vlucht als gevolg van oorlog, conflict en vervolging. Uit het jaarlijkse UNHCR Global Trends rapport blijkt dat momenteel meer dan 110 miljoen mensen gedwongen op de vlucht zijn, in vergelijking met 89,3 miljoen eind 2021. Dit zijn 8 nieuwe feiten over mensen op de vlucht.

8 feiten over mensen op de vlucht

1. Meer dan 110 miljoen mensen zijn wereldwijd gedwongen op de vlucht

Eind 2022 waren er 108,4 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. Dit is 19,1 miljoen meer dan een jaar eerder, toen de grootste stijging ooit werd waargenomen.

Inmiddels is dit cijfer door verdere gevechten, met name in Soedan, opgelopen tot over de 110 miljoen. Een trieste mijlpaal.

2. Het grootste gedeelte van de mensen dat op de vlucht slaat, doet dat in eigen land

Mensen die binnen hun eigen land vluchten worden binnenlands ontheemden genoemd. Vorig jaar steeg voor het 16e jaar op rij het aantal binnenlands ontheemden, tot 62,5 miljoen. Dit is een stijging van 9,3 miljoen mensen ten opzichte van een jaar eerder.

De stijging werd veroorzaakt door toenemend geweld en conflicten, bijvoorbeeld in Oekraïne, Afghanistan en Soedan.

3. 2022 was het elfde jaar op rij waarin het aantal mensen op de vlucht toenam

Sinds 2011 is het aantal mensen op de vlucht ieder jaar gestegen. Er zijn meer dan twee keer zoveel mensen gedwongen op de vlucht als in 2011, toen het totaal iets minder dan 40 miljoen bedroeg.

4. Momenteel is op de 74 mensen ter wereld gedwongen op de vlucht

Vorig jaar was dit aantal nog 1 op de 78 mensen.

5. Meer dan de helft (52 procent) van alle mensen die hun land ontvluchten komt uit slechts 3 landen:

6. De meeste vluchtelingen worden opgevangen door buurlanden

De meerderheid (70 procent) van de vluchtelingen in de wereld woont in een buurland van hun land van herkomst. Dit zijn veelal lage en midden inkomenslanden. Deze landen vangen 76 procent van alle vluchtelingen op.

De minst ontwikkelde landen vingen in 2022 20 procent van het totaal aantal vluchtelingen op.

7. Voor het negende jaar op rij ving Turkije de meeste vluchtelingen op

De 5 landen die de meeste vluchtelingen opvingen in 2022:

Turkije (3,6 miljoen)

(3,6 miljoen) Iran (3,4 miljoen)

(3,4 miljoen) Colombia (2,5 miljoen)

(2,5 miljoen) Duitsland (2,1 miljoen)

(2,1 miljoen) Pakistan (1,7 miljoen)

8. Er zijn te weinig oplossingen voor vluchtelingen

In 2022 keerden ongeveer 339.000 vluchtelingen terug naar huis, waaronder naar Zuid-Soedan, Syrië, Kameroen en Ivoorkust. Dit aantal ligt lager dan in 2021.

Ook keerden in 2022, 5,7 miljoen binnenlands ontheemden terug, met name in Ethiopië, Myanmar, Syrië, Mozambique en de Democratische Republiek Congo.

Bron: UNHCR