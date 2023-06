KLM annuleert 18 retourvluchten om weersomstandigheden

KLM heeft dinsdagavond achttien (retour)vluchten geannuleerd vanwege de regenbuien die overtrokken. Het gaat om vluchten van en naar Europese bestemmingen. Een woordvoerder van luchthaven Schiphol meldde eerder al dat vluchten zijn vertraagd en geannuleerd, maar onbekend is om hoeveel vluchten het in totaal gaat.

“Alle passagiers zijn inmiddels op de eerstvolgende vlucht met beschikbare ruimte omgeboekt. Een deel van de intercontinentale vluchten die vanavond vanaf Schiphol vertrekt, is vertraagd”, laat KLM weten.

Op enig moment heeft het grondpersoneel het werk moeten neerleggen wegens veiligheidsredenen. Toen was er even geen afhandeling van koffers. Inmiddels is dat werk weer opgestart, aldus Schiphol.

Op de website van de luchthaven is te zien dat veel vertrekkende en aankomende vluchten geannuleerd of vertraagd zijn. “Wij adviseren mensen de website van Schiphol te raadplegen voor reisinformatie”, aldus een woordvoerster van Schiphol.