BBB draagt wethouder Emmen voor als gedeputeerde Drenthe

De BoerBurgerBeweging draagt Jisse Otter, wethouder in Emmen, voor als gedeputeerde in Drenthe. De 65-jarige Otter is sinds 2014 wethouder namens Wakker Emmen.

Als het formatieproces in Drenthe volgens verwachting verloopt, neemt hij nog voor de zomer afscheid in Emmen. “Het is een kans die ik niet kon laten lopen. Ik krijg de gelegenheid om me nu in te gaan zetten voor alle inwoners van Drenthe”, aldus Otter, die voor zijn wethouderschap jaren werkte als accountant en financieel adviseur.

“Een ervaren bestuurder, die het contact met de samenleving opzoekt,” zegt de Drentse BBB-fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder. De Emmense burgemeester Eric van Oosterhout noemt Otter “een krachtig bestuurder, die de provincie en het gebied goed kent”. Otters overstap verrast Wakker Emmen. “We gaan samen met de partij kijken op welke wijze we dit gaan invullen.”

BBB won bij de provinciale verkiezingen 17 van de 43 zetels in de Provinciale Staten van Drenthe. De partij werkt met PvdA, VVD en CDA aan een akkoord op hoofdlijnen, dat als alles goed gaat begin juli rond moet zijn. Eerder schoof de BBB al Egbert van Dijk naar voren als gedeputeerde. Hij is nu nog wethouder voor de partij Gemeentebelangen in De Wolden, ten oosten van Meppel.