Beelden dodelijke steekpartij festival Amsterdam getoond

De politie heeft dinsdag via Opsporing Verzocht beelden vertoond van de steekpartij op festival Solid Grooves in Amsterdam, waardoor eind vorige maand een 21-jarige man om het leven kwam. Op de beelden is te zien hoe iemand met een mes op hem afkwam. De politie, die op zoek is naar een aantal specifieke getuigen, zegt dat het slachtoffer probeerde te sussen bij een opstootje.

Zondag 28 mei zou een groepje op het festival ruzie hebben gezocht en mensen hebben bedreigd en beroofd.

Op enig moment ontstond er een opstootje en dreigde een bekende van de 21-jarige man slachtoffer te worden van deze groep. De 21-jarige wilde hierop sussen, maar werd vervolgens zelf aangevallen en gestoken, zo legt de politie uit. Hij overleed in het ziekenhuis. Ook twee van zijn vrienden werden gestoken.

De politie heeft drie verdachten opgepakt die deel zouden hebben uitgemaakt van de grotere groep die voor problemen zorgde. Er is beeldmateriaal van het opstootje en de steekpartij, maar de politie is nog op zoek naar een aantal specifieke festivalgangers en aanvullend beeldmateriaal uit andere hoeken.