Bijpraatsessie landbouwakkoord vooral bedoeld voor ‘opheldering’

De bijpraatsessie over het landbouwakkoord dinsdagmiddag was vooral bedoeld om opheldering te krijgen, nadat boerenorganisatie LTO vorige week had besloten om het overleg met andere sectoren te schorsen. Dat zegt Douwe Monsma na afloop van de bijeenkomst, die ongeveer een uur duurde. Hij is als vertegenwoordiger bij het landbouwoverleg betrokken namens Biohuis, een organisatie voor bioboeren.

Volgens Monsma waren alle partijen die bij het landbouwoverleg betrokken zijn “in afwachting” van wat er nu precies is gebeurd vorige week. “Een beetje uitleg was wel noodzakelijk, maar dat is netjes gedaan”, aldus Monsma. Hij vertelt dat de minister, de voorzitter van het overleg en LTO een toelichting hebben gegeven. Verder zijn nog wat conceptstukken nagelezen.

De regering wil tot een breed gedragen landbouwakkoord akkoord komen, om zo boeren mee te krijgen met verduurzamingsstappen die ze anders van bovenop zou moeten opleggen. LTO schortte die gesprekken vorige week woensdag op om verduidelijking op een aantal punten te krijgen. Na nachtelijk overleg met landbouwminister Piet Adema, premier Mark Rutte en andere ministers zei LTO-voorzitter Sjaak van der Tak dat er “cruciale stappen” waren gezet om het overleg voort te zetten.

De grootste boerenorganisatie van Nederland, die voor het slagen van het landbouwoverleg erg belangrijk is, praat dinsdagavond verder met het kabinet. Van der Tak wil dat het kabinet bepaalde afspraken dan op papier zet, zodat LTO vervolgens kan beslissen of die stappen genoeg zijn. Inhoudelijk wilden de partijen niets kwijt over die gesprekken, maar het ging onder andere over het maximaal aantal koeien dat per hectare land is toegestaan. Boeren vrezen daarbij dat het in de toekomst moeilijker wordt geld te verdienen.