Code oranje in bijna hele land vanwege zware onweersbuien

Het KNMI geeft vanaf 15.00 uur code oranje af vanwege zware onweersbuien in bijna het hele land, behalve in Noord-Holland, Friesland, Groningen en de Waddeneilanden. Eerder waarschuwde het weerinstituut al voor onweersbuien met lokaal veel regen en hagel in het hele land. Door de onweersbuien is er kans op schade en gevaar, bijvoorbeeld door wateroverlast, grote hagelstenen, omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen en blikseminslag, aldus KNMI.

De buien komen vanuit het zuidwesten en trekken vervolgens noordoostwaarts over het land. Er kunnen lokaal hagelstenen van 2 centimeter vallen en windstoten van 80 kilometer per uur zijn mogelijk. Naar verwachting zijn de onweersbuien aan het einde van de avond opgeklaard.

Bij code oranje waarschuwt het KNMI voor gevaarlijk of extreem weer met een grote impact en kans op schade, letsel of veel overlast. Dat kan ook heel lokaal zijn.

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder dinsdag al voor eventuele drukte op de weg vanwege de onweersbuien.