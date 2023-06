Fractievoorzitter PvdA Friesland: uit akkoord stappen juiste keuze

Fractievoorzitter van de PvdA in Friesland Edou Hamstra noemt het “de enige juiste stap” dat de partij na het bereiken van een akkoord maandagavond toch uit de coalitie is gestapt. “Ik kon dit niet verkopen aan de partij en onze kiezers.”

Dinsdagochtend werd bekend dat de PvdA zich terugtrekt uit een aanstaande coalitie met de BoerBurgerBeweging (BBB), CDA en ChristenUnie (CU). De partijen konden het niet eens worden over cultuur en natuur. “Wat je nu afbreekt aan cultuur, komt niet meer terug”, aldus Hamstra. Daarnaast zou er te weinig geld gaan naar de natuur.

“De financiĆ«le keuzes in het akkoord hadden te veel consequenties”, stelt de fractievoorzitter. Zij heeft tot op het einde onderhandeld. “Maandag lag er een laatste bod, toen zijn we akkoord gegaan, maar eenmaal thuis voelde het niet goed.” De PvdA-fractie stemde unaniem tegen het voorgestelde akkoord. De partij was al sinds vrijdag aan het overleggen over het akkoord.

Formateur Oebele Brouwer zei in een persbericht vanuit de provincie dat er al was geknuffeld en geproost op het akkoord, maar volgens Hamstra viel dat enorm mee. “We hebben een glas gedronken, maar dat was niet op het terras.”