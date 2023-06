Kabinetsploeg naar vele slavernijherdenkingen op en rond 1 juli

Bijna alle ministers en staatssecretarissen zijn aanwezig bij slavernijherdenkingen op en rond 1 juli. Dan staan zij erbij stil dat precies 150 jaar geleden definitief een einde kwam aan slavernij onder Nederlands bewind. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zal die dag aanwezig zijn op Curaçao en zijn collega Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) op Bonaire, meldt het kabinet.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) kijkt uit naar een zeer vol programma op 1 juli: ze begint ’s ochtends op Sint-Maarten, vliegt daarna naar Saba en eindigt haar dag met een programma tot laat in de avond op Sint-Eustatius. “Het wordt een hele volle en bijzondere dag”, zegt ze via haar woordvoerder. Verder zal staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) aanwezig zijn bij herdenkingen op Aruba.

Eerder werd al bekend dat koning Willem-Alexander bij de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam een toespraak zal houden. Ingewijden verwachten dat de koning daar de eerder uitgesproken excuses van Mark Rutte – ook daar aanwezig – zal herhalen. Begin deze maand liet minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) weten dat hij naar de herdenking in Suriname gaat.

Verspreid over het land zijn er op en voor Keti Koti op 1 juli herdenkingen waarbij bewindslieden aanwezig zullen zijn. Ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Conny Helder (Langdurige Zorg) gaan bijvoorbeeld naar een plechtigheid in Den Bosch. Minister Dennis Wiersma zal op 29 juni bij een herdenking en kranslegging in Den Haag zijn.